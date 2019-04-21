Установлены организаторы взрывов на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки установили организаторов терактов, унесших жизни 185 человек, заявил министр обороны страны Руван Вийеварден.

«Виновные установлены», – передает его слова ТАСС.

Между тем местное издание Daily Mirror со ссылкой на источники сообщает, что взрывы могли устроить террористы-смертники, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что 20 апреля два человека заселились в номер в отеле Shangri-La. Позже там произошел один из взрывов. Записи показали, что подозреваемые взорвали бомбы в кафе и коридоре отеля. Для взрыва, как предполагается, использовалось взрывчатое вещество C-4.

Национальность подозреваемых неизвестна.

Напомним, в воскресенье шесть взрывов произошли в трех гостиницах и трех церквях в столице Коломбо и пригороде Негомбо во время празднования Пасхи. Погибли 185 человек. Позже произошли седьмой и восьмой взрывы.

Отмечалось, что взрывы произошли в самых фешенебельных отелях страны.