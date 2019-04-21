На Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв

В воскресенье на Шри-Ланке прогремел еще один, восьмой по счету взрыв, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

Телеканал News 1st сообщает, что взрыв произошел в жилом комплексе в Дематагода, пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье шесть взрывов произошли в трех гостиницах и трех церквях в столице Коломбо и пригороде Негомбо. Погибли 185 человек.

После этого произошел седьмой взрыв – в пригороде Коломбо, в районе зоопарка, сообщалось о гибели двоих человек и 10 раненых.