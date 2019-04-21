Число погибших в терактах на Шри-Ланке достигло 185 человек

В результате взрывов в церквях и отелях во время празднования Пасхи на Шри-Ланке погибли 185 человек, еще 530 человек ранены, сообщает местный телеканал News 1st.

Так, по данным телеканала News1st, вещающего из столицы Шри-Ланки Коломбо, в Национальном госпитале сообщили о 46 погибших, 259 раненых; в госпитале Колубавила - 17 раненых; в госпитале Негомбо - 74 погибших и 113 раненых; в церкви Катана 31 погибший; госпиталь Рагама - 7 жертв и 30 раненых; мэрия города Баттикалоа - о 27 погибших и 80 раненых.

Жертвами взрывов стали как минимум 35 иностранцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Данных о гражданстве погибших пока не приводится.

Ранее в МИД России сообщили, что россиян нет среди погибших и пострадавших на Шри-Ланке.

Ранее сообщалось о гибели 160 человек и о 360 пострадавших.

Шесть взрывов произошли в трех гостиницах и трех церквях в столице страны Коломбо и ее пригороде Негомбо. В этом году 21 апреля христиане отмечают Воскресение Христово, Пасху.