Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 160

В результате серии взрывов в отелях и церквях во время празднования Пасхи на Шри-Ланке погибли 160 человек, более 360 пострадали, сообщает телеканал News 1st.

Посол России в этом стране сообщает, что россиян, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет, посольство сейчас выясняет ситуацию, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о гибели 52 человек.

Шесть взрывов произошли в трех фешенебельных отелях, одной церкви в столице страны Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.