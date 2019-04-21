Увеличилось число жертв взрывов на Шри-Ланке во время празднования Пасхи

Как минимум 52 человека погибли, несколько сотен получили ранения при взрывах на Шри-Ланке, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

Взрывы произошли одновременно в трех фешенебельных отелях и одной церкви в столице страны Коломбо и в еще двух церквях в пригороде столицы – Негомбо, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели 42 человек, 300 получили ранения.

Правительство во главе с премьером Шри-Ланки проведет экстренное заседание после серии взрывов, передает РИА «Новости».

Взрывы произошли в воскресенье во время празднования в стране католической Пасхи.