Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 40 человек

Как минимум 42 человека погибли в результате серии взрывов на Шри-Ланке, заявил и информагентства со ссылкой на полицию.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, во время празднования Пасхи в церквях и отелях на Шри-Ланке произошли по меньшей мере шесть взрывов. Пострадали как минимум 300 человек.