Стало известно о гибели 20 человек при взрывах на Шри-Ланке

В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 20 человек, еще 280 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности в церквях и гостиницах Шри-Ланки произошли шесть взрывов, сообщает Agence France-Presse. Взрывы произошли в столице Коломбо и в других частях страны, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что во время празднования Пасхи в церквях на Шри-Ланке произошли два взрыва, пострадали не менее 80 человек. Сообщалось также о двух взрывах в гостиницах.