Взрывы произошли в церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

Во время празднования Пасхи в церквях на Шри-Ланке прогремели взрывы, пострадали не менее 80 человек, сообщает полиция.

Взрывы произошли в двух церквях, передает ТАСС со ссылкой на ANI.

Agence France-Presse сообщает, что одна из церквей находится на севере столицы Шри-Ланки Коломбо, другая – в городе Негомбо к северу от Коломбо.

При этом Reuters сообщает о двух взрывах в отелях в Коломбо.

«80 человек были уже госпитализированы, люди все еще поступают», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse сообщение национального госпиталя Коломбо.