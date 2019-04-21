Рядом со столицей Шри-Ланки прогремел седьмой взрыв

Возле столицы Шри-Ланки – города Коломбо – прогремел седьмой за Пасхальное воскресенье взрыв, погибли по меньшей мере два человека, передает Reuters.

Взрыв прогремел на окраине Коломбо, в провинции Дехивала, уточняет телеканал 360tv.

Ранее шесть взрывов произошли в трех гостиницах и трех церквях в Коломбо и пригороде Негомбо. Погибли 185 человек. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за этот теракт.

Среди погибших, по информации The Independent, есть подданные Великобритании, Нидерландов и граждане США. Об этом сообщили представители госпиталей.

Министр экономических реформ Шри-Ланки Харша де Сильва сообщил, что правительство проведет срочное совещание. Он рассказал, что был на месте происшествия в столице и видел «ужасные сцены». «Я видел много частей тела, разбросанных повсюду», – приводит его слова Al Jazeera. Министр добавил, что жертв много и среди них есть иностранцы. «Пожалуйста, не выходите из дома», – призвал он сограждан.

Только около 6% в основном буддийской Шри-Ланке являются католиками.

Бывший член парламента Шри-Ланки Раджива Виджесинья сказала, что страну потряс скоординированный характер нападений. «На самом деле это очень пугает. У нас никогда не было ничего подобного», – сказала она, напомнив, что страна пережила тяжелые 25 лет под атаками со стороны Тамильских тигров (движение Тигры освобождения Тамил-Илама, сражавшееся за создание независимого тамильского государства Тамил-Илам на территории Шри-Ланки).

В то же время, отметила она, «тигровые террористы» никогда не были «столько блестяще» организованы. Виджесинья добавила, что за атаками, вероятно, стоит нечто «большего масштаба». У людей снова начинается паника, констатировала она.

Виджесинья обратила внимание, что атаки были в основном сконцентрированы на христианских церквях, что свидетельствует о том, что Шри-Ланка «имеет дело с чем-то действительно ужасным».