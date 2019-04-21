Житель Шри-Ланки рассказал о взрывах

Взрывы в Коломбо произошли в самых фешенебельных отелях столицы Шри-Ланки, рассказал русскоговорящий гид Маду де Сильва.

«Это самые знаменитые, крутые отели, которые находятся в центре Коломбо. Большой пятизвездочный отель Shangri-La построили совсем недавно. Там взрыв прогремел на третьем этаже. В гостинице Kingsbury взрыв произошел в ресторане, а в отеле Cinnamon Grand – взрыв был на территории отеля», – передает его слова телеканал 360.

Он отметил, что за исключением Коломбо на Шри-Ланке в целом спокойная обстановка.

Туристов просят прибывать в аэропорт Коломбо как минимум за четыре часа до вылета, пускают только по билетам. На подъездах к аэропорту образовались дорожные пробки. Из-за трагедии власти решили закрыть школы в понедельник.

Правительство Шри-Ланки, между тем, объявило о введении в стране комендантского часа, передает ТАСС со ссылкой на News1st.

Комендантский час введен с 18.00 (15.30 мск) воскресенья до 06.00 утра понедельника по местному времени.

Напомним, в воскресенье шесть взрывов произошли в трех гостиницах и трех церквях в столице Коломбо и пригороде Негомбо. Погибли 185 человек. После этого произошли седьмой и восьмой взрывы.

Бывший член парламента Шри-Ланки Раджива Виджесинья отметила, что страну потряс скоординированный характер нападений.