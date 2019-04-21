По делу о взрывах на Шри-Ланке задержаны семь человек

В связи с терактами в Шри-Ланке задержаны семь человек, сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.

«(Министр средств связи и массовой информации) Руван Вийевардене заявил, что семь человек задержали в Шри-Ланке за утренние атаки, в результате которых погибли по меньшей мере 160 человек, включая, предположительно, около 30 иностранцев», – передает его слова РИА «Новости».

В воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и ее окрестностях произошло восемь взрывов, сообщалось о 185 погибших. Ответственность за теракты не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

При этом минобороны страны заявило об установлении организаторов терактов.