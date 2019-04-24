Полиция Шри-Ланки в связи с терактами задержала более 60 человек

Правоохранители задержали более 60 подозреваемых в ходе расследования терактов на Шри-Ланке.

Накануне сообщалось о 58 задержанных, причастных ко взрывам, передает ТАСС.

Ранее в среду у кинотеатра в столице Шри-Ланки городе Коломбо прогремел новый взрыв, он был контролируемым.

21 апреля в католических церквях и отелях Коломбо, а также в окрестностях города, произошли восемь взрывов. Один из них произвел террорист-смертник.

По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек. Большинство погибших – местные жители, однако были и иностранцы. После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку.

Власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии. После террористическая группировка «Исламское государство*» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.