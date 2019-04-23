Теракты на Шри-Ланке связали с атакой на мечети в Новой Зеландии

Правительство Шри-Ланки полагает, что экстремисты устроили теракты в ответ на недавнюю стрельбу в Новой Зеландии, сообщают СМИ со ссылкой на министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene).

«Предварительное расследование показывает, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на теракт в новозеландском Крайстчерче», – цитирует министра телеканал News 1st, передает РИА «Новости».

Также глава ведомства во время выступления в парламенте предложил запретить «террористическую организацию» National Thowfeek Jamaath, которая, по мнению правоохранителей, ответственна за взрывы, об этом рассказал в соцсетях министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.

Число погибших в результате терактов в Шри-Ланке выросло до 321 человека, добавил Вийевардене, передает ТАСС со ссылкой на News 1st.

521 человек получил ранения различной степени тяжести, из них 375 находятся в медицинских учреждениях, отметил министр.

Экс-президент Шри-Ланки Махинда Раджапакса заявил, что ответственность за теракты лежит на руководстве государства.

«Шри-Ланка стала легкой мишенью для террористов из-за того, что правительство было занято преследованием сотрудников разведки. Это правительство всегда доказывало, что национальная безопасность не является приоритетом для разведывательных служб», – заявил Раджапакса.

В Пасхальное воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях произошло восемь взрывов. Один из взрывов произвел террорист-смертник.

Большинство среди погибших – местные жители, но среди них есть и иностранцы. После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку.

15 марта на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии напали вооруженные люди и расстреляли находившихся там. 50 человек погибли, еще 48 человек получили ранения. 28-летний Брендон Таррант – пока единственный подозреваемый в нападении.