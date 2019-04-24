Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке

Взрыв прогремел в кинотеатре в столице Шри-Ланки городе Коломбо.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

В то же время местный телеканал News 1st сообщает, что контролируемый взрыв произвели, чтобы открыть сиденье подозрительного мотоцикла, оставленного возле кинотеатра, передает РИА «Новости».

21 апреля в католических церквях и отелях Коломбо, а также в окрестностях города, произошли восемь взрывов. Один из них произвел террорист-смертник.

Большинство погибших – местные жители, однако были и иностранцы. После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку.

По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек.

Власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии. После террористическая группировка «Исламское государство*» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы.

Также в Сети появилось видео с возможным исполнителем одного из терактов.

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