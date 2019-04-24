Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке

Взгляд
24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Российские подводные роботы изменят картину морских сражений

О новой подводной лодке известно крайне мало – нет даже ее полного изображенияФото: Олег Кулешов/ТАСС
Россия сделала еще один шаг в создании уникального вида оружия, которое так пугает американцев: подводного беспилотника «Посейдон». На воду спущена подводная лодка, которая станет носителем «Посейдонов» – АПЛ «Белгород». Как устроен этот сверхсекретный корабль и какими возможностями он будет обладать? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянноеФото: Baz Ratner/Reuters
После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...

Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
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Главный урок Шри-Ланки

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...
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            Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке

               24 апреля 2019, 08:13
            Фото: Dinuka Liyanawatte/Reuters
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Взрыв прогремел в кинотеатре в столице Шри-Ланки городе Коломбо.

            Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

            В то же время местный телеканал News 1st сообщает, что контролируемый взрыв произвели, чтобы открыть сиденье подозрительного мотоцикла, оставленного возле кинотеатра, передает РИА «Новости».

            21 апреля в католических церквях и отелях Коломбо, а также в окрестностях города, произошли восемь взрывов. Один из них произвел террорист-смертник.

            Большинство погибших – местные жители, однако были и иностранцы. После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку.

            По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек.

            Власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии. После террористическая группировка «Исламское государство*» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы.

            Также в Сети появилось видео с возможным исполнителем одного из терактов.

            Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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