Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*» (ИГ*) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке.

ИГ* взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке; при этом доказательства причастности к трагедии не были предоставлены, сообщает Reuters со ссылкой на AMAQ.

Напомним, в воскресенье в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо, а также в ее окрестностях, произошли восемь взрывов. Один из них произвел террорист-смертник.

Большинство среди погибших – местные жители, но среди них есть и иностранцы. После серии терактов туристы начали массово покидать Шри-Ланку.

В результате терактов погиб 321 человек.

Власти Шри-Ланки связали эти события со стрельбой в Новой Зеландии. В Сети появилось видео с возможным исполнителем одного из терактов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто кого убивает на Шри-Ланке.