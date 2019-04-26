США отказали в визе консультанту генсека ООН от России для выступления с докладом по Сирии

США отказались выдать визу эксперту по химоружию, консультанту генсека ООН от России Дмитрию Поклонскому, который должен был прибыть на заседание Совбеза в Нью-Йорке для презентации анализа доклада миссии ОЗХО о применении химоружия в сирийской Думе в апреле 2018 года, сообщил источник в российских госструктурах.

Посольство США отказало в визе Поклонскому, заявил собеседник ТАСС. Этот отказ сорвал мероприятие, на котором могли бы быть обнародованы нелицеприятные для международной коалиции во главе с США факты, утверждает источник.

«25 апреля в Нью-Йорке он должен был выступить на специальном брифинге в ходе заседания Совета Безопасности ООН», – пояснил собеседник.

По его словам, Поклонский должен был озвучить российские результаты анализа доклада миссии ОЗХО, касающихся установления фактов в связи с предполагаемым применением химоружия в Думе.

В марте российские военные заявляли об отсутствии следов химической атаки в Думе.