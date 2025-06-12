Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.0 комментариев
Стало известно о скорой отставке посла США в России Трейси
Посольство Соединенных Штатов объявило о скором завершении работы Линн Трейси в качестве посла в России.
Американское дипломатическое представительство в Москве сообщило о скором завершении миссии посла США Линн Трейси. В Telegram-канале посольства опубликовано приглашение на специальный прямой эфир, который пройдет 13 июня в 18.30 по московскому времени.
Во время трансляции зрителям предложено попрощаться с Линн Трейси, завершающей свою работу на посту главы американской дипмиссии.
В сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.