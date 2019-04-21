ВСУ снова устроили массированные обстрелы позиций ополчения перед выборами

Украинские силовики в субботу устроили обстрел позиций ополчения республик Донбасса, заявляет пресс-центр Операции объединенных сил Украины; утверждается, что погибли четыре ополченца.

Еще шесть ополченцев, заявили в ООС, получили ранения, сообщает «Апостроф».

Во время первого тура выборов на Украине ВСУ также провели обстрелы республик Донбасса.

Ранее в ЛНР заявляли об активизации украинских силовиков перед вторым туром голосования.

Накануне сообщалось, что 23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой при отражении атаки украинских силовиков.