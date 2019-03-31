Украинские силовики начали день выборов с обстрела Горловки

В день выборов президента Украины подразделения ВСУ обстреляли окраины Горловки из минометов калибром 120 миллиметров, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С 3.30 до 8.50 (по московскому времени) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям Гольмовский и Доломитное (населенные пункты на окраине города Горловка) выпущено 26 мин калибром 120 миллиметров», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем, на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, где дислоцированы формирования ВСУ, активность избирателей крайне низкая.

Избирательные участки открылись на Украине в 8.00 по московскому времени. На место президента страны претендуют 39 человек.