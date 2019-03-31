Явка на выборах президента Украины на участках в Донбассе оказалась крайне низкой

Активность избирателей на подконтрольной Киеву части Донецкой области крайне низкая, нигде нет очередей.

На территории подконтрольному Киеву Донбасса работают более 1,2 тыс. участков для голосования. На участки приходят в основном люди пожилого возраста, передает ТАСС.

При этом неподконтрольные Киеву территории Донбасса исключены из выборного процесса на Украине.

В других регионах страны активность на избирательных участках достаточно высокая. Открытия участков зачастую ожидали уже около 100 человек.

«Каждый раз, когда мы голосуем, мы надеемся на лучшее будущее. Может в этот раз это произойдет», – сказал один из избирателей, представившийся Владимиром Федоровичем.

Большинство избирателей составляют люди пожилого возраста.

При этом бюллетени не пронумерованы, а из-за большого количества кандидатов избирателям приходится долго искать своего.

Избирательные участки открылись на Украине в 8.00 по московскому времени. За пост президента борются 39 человек. Лидерами голосования считаются Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.