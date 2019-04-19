В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков в Донбассе перед выборами

Снайперские и диверсионные группы украинских силовиков активизировались вдоль всей линии боевого соприкосновения в Донбассе накануне выборов главы государства, заявил начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий сообщил, что «перед предстоящим проведением 21 апреля второго тура выборов президента Украины, командование Операции объединенных сил (ООС), с целью обострения обстановки и совершения провокационных действий, активизирует работу снайперских и диверсионных групп по всей линии боевого соприкосновения», передает РИА «Новости».

Так, в одно из подразделений 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВС Украины в районе населенного пункта Нижнетеплое прибыли десять человек из разведгруппы и шесть снайперов.

Отмечается, что в группы входят «инструкторы по снайперскому и минно-взрывному делу из Литвы». Не исключается, что «объектами поражения снайперов и диверсионных групп могут стать не только военнослужащие народной милиции ЛНР, но и мирные жители».

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Напомним, второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля.

Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы.

В пятницу медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал о подготовке теракта на «Олимпийском» во время дебатов; по информации блогера, все будет выглядеть как «месть» со стороны депутата Верховной рады Надежды Савченко за незаконное содержание под стражей.

Тем временем Порошенко позвал сторонников на площадь возле стадиона в Киеве.

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