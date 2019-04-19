Порошенко позвал сторонников на площадь возле стадиона в Киеве

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников собираться не только на НСК «Олимпийский» в Киеве, где в пятницу вечером, как ожидается, пройдут дебаты с его оппонентом Владимиром Зеленским, но также на площади возле спортивной арены.

«Понимаю, что всех желающих стадион не вместит, поэтому собираемся в фан-зоне на Троицкой площади в 18.00 (время совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД), чтобы четко заявить о неизменности нашего евроатлантического курса. Не дадим превратить Украину в Малороссию!» – говорится в обращении Порошенко в Facebook.

В свою очередь глава полиции Киева Андрей Крищенко призвал людей не брать потенциально опасные предметы на «Олимпийский». «Подозрительные вещи мы будем удалять, а граждан не допускать к месту проведения мероприятия, несмотря на приглашение или билеты», – приводятся его слова в сообщении на сайте ведомства.

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Крищенко сообщил, что согласно договоренностям между штабами обоих кандидатов, на мероприятии запрещено использование любой символики, кроме государственных флагов.

Ранее в пятницу медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал о подготовке теракта на стадионе «Олимпийский» в Киеве во время дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко; по информации блогера, все будет выглядеть как «месть» со стороны депутата Верховной рады Надежды Савченко за незаконное содержание под стражей.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы.

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