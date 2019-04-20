Молодая ополченка пожертвовала собой во время атаки ВСУ

Во время попытки украинских силовиков скрытно проникнуть на территорию провозглашенной Донецкой народной республики в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева, сообщили в народной милиции республики.

«Видя, что противник стремится приблизиться к позициям, она решила вступить в бой. Переместившись в сторону от места, где находились раненые, Эгалегердиева приняла огонь на себя», – сказано в сообщении на сайте народной милиции провозглашенной ДНР.

Девушка открыла огонь из автомата, не позволив силовикам обойти позицию с фланга. Она погибла вместе с двумя ополченцами после нанесения по позициям ДНР массированного огневого удара.

В ДНР подчеркнули, что эта трагедия «подтверждает лживость и пустоту» заявлений украинских властей о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Представители провозглашенной республики подчеркнули, что действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о «пасхальном» перемирии, только чтобы поднять рейтинг перед выборами.

Действия Киева в ДНР назвали преступными. В сообщении подчеркивается, что ВСУ стремятся сорвать второй тур выборов на пост президента Украины, «в ходе которых победа Порошенко маловероятна».

Ранее глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что нынешние власти Украины не готовы вести диалог и выполнять взятые на себя обязательства и договоренности.