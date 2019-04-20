Появилось фото шпаргалок Зеленского на русском

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию записей кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, подготовленных к дебатам с Петром Порошенко; примечательно, что шпаргалки составлены на русском языке.

«Как готовился Зеленский», – написал Венедиктов, опубликовав фото в Instagram.

На бумаге в руках кандидата в президенты Украины напечатан план, а также добавлены рукописные пояснения. Так, например, на одном из листов крупно написано: «Мои вопросы».

Также различим один из пунктов, который Зеленский озаглавил как «Кот в мешке». В ходе дебатов действительно прозвучала эта фраза: «А что касается Верховного главнокомандующего, сейчас идет война. А вы отвечаете мне на вопросы, на которые вы должны ответить сами: почему же война до сих пор не закончилась? Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».

Дебаты велись на украинском языке, но Зеленский переходил на русский.

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Напомним, в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что победа Зеленского очевидна и сравнима со знаменитым «Аргентина – Ямайка 5:0».

Газета ВЗГЛЯД писала, что станет с Порошенко в случае поражения.

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