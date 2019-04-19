Зеленский задал Порошенко вопросы на русском

В ходе дебатов кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленский задал несколько вопросов своему оппоненту Петру Порошенко, в том числе несколько из них он задал на русском языке.

«У меня вопрос, попросили задать граждане Украины в интернете», – обратился к Порошенко Зеленский на украинском.

«Как так получилось, что Украина – практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю?», – продолжил он уже на русском.

Дебаты Зеленского и Порошенко проходят в прямом эфире 19 апреля. Трансляцию ведут в том числе российские телеканалы. Оба кандидата выступают на индивидуальных сценах, их сторонники также разделены.

Модерируют дискуссию глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов.

По данным украинских СМИ, кандидаты в президенты выступят с пятиминутными речами, а также ответят на вопросы модераторов и друг друга. У каждого из них будет по минуте, чтобы задать вопрос и по 5 минут, чтобы на него ответить.

По этим же сведениям, на мероприятие запрещено проносить фотоаппараты, камеры, огнеопасные средства, оружие, алкоголь, воду и другие напитки.

Напомним, второй тур выборов назначен на 21 апреля. В субботу, 20 апреля, будет «день тишины».