Стали известны имена модераторов дебатов Порошенко и Зеленского

Глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист, ведущий политических ток-шоу Андрей Куликов будут модерировать дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Телеканал «Прямой» сообщил, что «Куликов и Фроляк будут модерировать дебаты», передает ТАСС.

При этом Куликов будет модератором от штаба Порошенко, а Фроляк – от штаба Зеленского.

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Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля.

Напомним, дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы. Сообщалось, что во время дебатов будут дежурить самолет и вертолет.

Тем временем националисты начали в Киеве марш в поддержку Порошенко.

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