Самолет и вертолет будут дежурить во время дебатов Порошенко и Зеленского

В Киеве во время дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко будут дежурить 477 человек личного состава и около 97 единиц техники, сообщила пресс-служба госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Кроме того, будет задействован самолет Ан-26 и медицинский вертолет «Еврокоптер» ЕС-145.

«Во время проведения публичных дебатов, которые состоятся 19 апреля на НСК «Олимпийский», от государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям будет привлечено 477 человек личного состава и около 97 единиц техники, а в международном аэропорту «Киев» будет дежурить самолет Ан-26 и вертолет «Еврокоптер» ЕС-145 в медицинском варианте», – сообщается на сайте ГСЧС.

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Усиленный режим охраны продлится до 09:00 22 апреля. Также на время выборов более 2300 единиц техники будут задействованы службой. В Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях и в Киеве будут дежурить десять воздушных судов ГСЧС. Специально подготовлены 349 пиротехников и более 700 передвижных электростанций, подчеркнули в ГСЧС.

Ранее медиаэксперт Анатолий Шарий предупредил об угрозе теракта во время дебатов Зеленского и Порошенко на стадионе.

Дебаты состоятся в прямом эфире 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, трансляцию будут вести российские телеканалы. Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля.

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