Националисты начали в Киеве марш в поддержку Порошенко

Украинские националисты организовали в центре Киева марш в поддержку кандидата в президенты Петра Порошенко.

Участники марша собрались на Михайловской площади в центре украинской столицы. Многие из них одеты в камуфляжную форму. Они направились колонной по улице Владимирской к НСК «Олимпийский», где запланированы дебаты Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

В шествии участвуют представители ряда националистических организаций, в том числе из «УНА-УНСО*» (экстремистская организация, запрещена в России). Марш проходит под лозунгом «Выбираем не президента, выбираем будущее». В ходе акции участники выкрикивают лозунги в поддержку Порошенко, несут флаги своих организаций, а также большой флаг Украины.

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Участники акции пояснили, что своим маршем хотят «повлиять на избирателей, которые еще не определились со своим выбором». Также они сообщили, что выступают не против Зеленского, как гражданина, а против его участия в президентских выборах.

Вместе с националистами идут несколько полицейских, они следят за общественным порядком. Обстановка в центре Киева спокойная.

В пятницу утром, накануне «дня тишины», Порошенко призвал сторонников мобилизовать все силы, чтобы мотивировать людей проголосовать против «реваншистов» и «Малороссии».

Напомним, в первом туре президентских выборов, который прошел на Украине 31 марта, Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля. По данным социологической группы «Рейтинг», за несколько дней до второго тура выборов Зеленский увеличил отрыв от Порошенко, кандидата от партии «Слуга народа» готовы поддержать 73% украинцев.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.