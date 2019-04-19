Порошенко призвал сторонников мобилизоваться и нанести удар по «реваншистам»

Президент Украины Петр Порошенко накануне «дня тишины» перед вторым туром выборов привал сторонников мобилизовать все силы, чтобы мотивировать людей проголосовать против «реваншистов» и «Малороссии».

«Друзья, максимальная мобилизация на пятницу! У нас остался фактически один день, чтобы нанести последний удар по силам реваншистов. Целый день, чтобы клеить, раздавать листовки, наклейки, общаться с людьми, мотивировать их прийти 21 апреля и проголосовать за Украину, а не Малороссию», – говорится в телеграм-канале Порошенко.

Порошенко также попросил своих сторонников отправить аналогичное сообщение 10 друзьям, чтобы «вместе дать отпор реваншистам».

Напомним, в первом туре президентских выборов, который прошел на Украине 31 марта, Владимир Зеленский получил поддержку 30,24% избирателей, почти вдвое обойдя по результатам голосования Петра Порошенко.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля. По данным социологической группы «Рейтинг», за несколько дней до второго тура выборов Зеленский увеличил отрыв от Порошенко, кандидата от партии «Слуга народа» готовы поддержать 73% украинцев.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.