Шарий рассказал, как Зеленский «порвал» Порошенко на дебатах

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, прошедшие в пятницу вечером на НСК «Олимпийский» в Киеве; по оценке блогера, победа Зеленского очевидна и сравнима со знаменитым «Аргентина – Ямайка 5:0».

«Вообще самым интересным во всем этом мне показалось то… Один вопрос, меня он мучает после дебатов, после этого разрыва на куски, после этой «Аргентины – Ямайки 5:0». Я просто смотрю на это и думаю: «А почему команда Порошенко считала, что эти дебаты дадут какой-то плюс? Каждый день, с утра до ночи: «Дебаты, дебаты, дебаты». И вот дебаты. И на ум приходит даже что-то матерное на ум приходит, а не дебаты. Потому что то, что случилось с Порошенко… Ну, сейчас «Прямой» канал рассказывает, что Порошенко «победил», он «выиграл», но вся страна увидела», – сказал он в своем видеооблоге на YouTube.

Шарий обратил внимание на то, что Порошенко изначально сам инициировал две сцены на стадионе, однако потом он бросил свою сцену и перешел к Зеленскому. «И это хорошо, что он пошел к Зеленскому, потому что так интереснее, чем они там на двух сценах что-то кричат. Но фишка в том, что они привезли массу этих «рабов» – бюджетников, и они остались за ограждением. То есть он тупо бросил своих людей да и пошел. Конечно же, это сыграло в минус, потому что, таким образом, под сценой Зеленского была поддержка Зеленского, а его «рабы»-бюджетники, остались там», – прокомментировал он.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



«Конечно же, Зеленский моментально на это отреагировал», – заметил Шарий, показав фрагмент дебатов, когда шоумен, обращаясь к людям на стадионе, говорит: «Давайте поапладируем тем, кого привезли на автобусах». «Порошенко просто в тупую бросил своих людей – начхать на них – и пошел туда, а люди остались», – добавил Шарий.

Медиаэксперт также обратил внимание на то, что под конец дебатов Порошенко начинает петь гимн, положив руку на сердце, но стадион не подхватывает. «И получается, он, как дебил, вместе со своим окружением стоит и поет. Неслышно ничего», – отметил Шарий.

«Он (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) жалок. Это жалко. Поэтому это просто проигрыш. Разрыв на куски – руки-ноги вон там, где-то голова. И поет тело. В итоге Зеленский запел гимн, и Порошенко пришлось петь второй раз. И тогда уже пел стадион. В первый раз вообще никто не поддержал. Ноль. Тишина. Понял ли Порошенко, что произошло? Конечно, понял. Все, сливай воду. Это полный слив воды. Полный разрыв. Полное уничтожение. Я теперь понимаю, что будет 21-го», – заключил Шарий, призвав украинцев не расслабляться и принять участие во втором туре голосования.

Напомним, в пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД писала, что станет с Порошенко в случае поражения.

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