Лавров оценил итоги украинских выборов

Глава МИД России Сергей Лавров оценил итоги президентских выборов на Украине.

«Я не увидел оснований как для оптимизма, так и для пессимизма... Это процесс, который должен состояться. Он уже начался и будет завершен. Я не сомневаюсь в этом – как и в том, что Запад признает эти выборы», – сказал Лавров в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что наблюдатели ОБСЕ в предварительном докладе по итогам первого тура засвидетельствовали множество нарушений, включая коррупцию, подкуп, давление на избирателей.

«Думаю, что если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями. А сейчас это делают приглушенно – сухая констатация. И дальше заявляется: все это не повлияло на легитимность, как не повлияло на легитимность и грубейшее нарушение правил ОБСЕ, когда выгнали наших наблюдателей, и решение отказать в праве голоса работающим и живущим в России трем с лишним миллионам украинцев», – сказал глава МИД.

Лавров добавил, что, по его мнению, для наблюдателей внутренняя жизнь Украины и организация процесса голосования не стали чем-то удивительным.

Также он отметил, что Россия по-прежнему готова для диалога с украинской стороной в плане выполнения Минских договоренностей.

«У меня нет сомнений в том, что Петр Порошенко не хочет и не будет этого делать. Когда Виктор Медведчук всего-навсего предложил всерьез обсудить, какие права автономного плана могут быть предоставлены Донбассу, он был назван предателем», – отметил министр.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко по итогам обработки 98,3% протоколов набрали 30,24% и 15,93% голосов избирателей соответственно.