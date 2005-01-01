ЦИК Украины обработал 98,3% протоколов

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко по итогам обработки 98,3% протоколов набрали 30,24% и 15,93% голосов избирателей соответственно.

Как сообщается на сайте ЦИК Украины, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% избирателей, за кандидата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко – 11,66%. Остальные кандидаты получили менее 7% голосов.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Второй тур запланирован на 21 апреля.Ранее телеведущая Тина Канделаки объяснила победу шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента на Украине тем, что народ на территории бывшего СССР выбирает не лучшего из возможных менеджеров, а человека, чей имидж кажется ему более симпатичным.

Напомним, выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК страны, после обработки 95% протоколов в первом туре Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%. Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58%.

В штабе Зеленского сообщили, что тот «однозначно готов» к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если победит на выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, а также писала, почему Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой.