Канделаки объяснила феномен Зеленского

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки объясняет победу шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента на Украине тем, что народ на территории бывшего СССР выбирает не лучшего из возможных менеджеров, а человека, чей имидж кажется ему более симпатичным.

«Результаты первого тура выборов на Украине показали, что феномен Зеленского – это не абстрактный индикатор народных настроений накануне голосования, а конкретный электоральный результат, который узаконил популизм в качестве политического инструмента», – написала Канделаки в своем блоге на портале «Эхо Москвы».

По ее мнению, неверно говорить о повторении Зеленским пути Рональда Рейгана, для которого пост президента стал венцом его долгой политической карьеры. Канделаки считает, что в данном случае пример Дональда Трампа куда ближе и по времени, и по сути происходящего. «Личная популярность человека, не связанная с его политической позицией или заслугами в государственном управлении, становится достаточным фактором для того, чтобы манипулировать общественным мнением и не просто конкурировать с профессиональными политиками, но и побеждать их», – отметила Канделаки.

По ее словам, это в первую очередь говорит о том, что народ на территории бывших республик СССР выбирает в президенты не лучшего из возможных менеджеров, а человека, чей имидж кажется ему более симпатичным.

«Упрощенная, популистская риторика всегда ближе и понятнее народу, что на самом деле страшно, поскольку с ее помощью к власти будут приходить симпатичные люди, которые не имеют опыта политического управления, а значит априори зависящие от своего окружения», – считает Канделаки.

Напомним, выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК страны, после обработки 95% протоколов в первом туре Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%. Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,58%.

В штабе Зеленского сообщили, что тот «однозначно готов» к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если победит на выборах.

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