В мексиканском штате на пути идущих в США мигрантов нашли холеру

В мексиканском штате Табаско, через который из Центральной Америки в США идут караваны мигрантов, зарегистрирован первый за 20 лет случай заболевания холерой, сообщил телеканал Televisa.

Заболевшим оказался 80-летний мужчина, передает ТАСС. «В настоящее время его состояние стабильно, он вне опасности, идет на поправку», – рассказал представитель регионального управления здравоохранения Хесус Печ.

Телеканал отмечает, что в странах Центральной Америки до сих пор случаются вспышки холеры.

Напомним, в конце марта глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Мексику и некоторые страны Центральной Америки в наплыве нелегальных мигрантов в США.

В середине февраля Трамп ввел на территории США режим чрезвычайного положения, объяснив это тем, что Соединенные Штаты «столкнулись с наплывом наркотиков, нашествием людей и преступных группировок».