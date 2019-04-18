В работе сервисов Google произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе поисковой системы Google и электронной почты Gmail произошел глобальный сбой.

По данным Downdetector, проблемы с доступом к сервисам Google начались около 17.30 по времени Восточного побережья США (00:30 мск). Чаще всего о сбоях сообщали жители Соединенных Штатов, а также пользователи из стран Европы.

Напомним, последний глобальный сбой в работе сервисов Google произошел 13 марта. Тогда проблема затронула жителей США, Японии, Малайзии и Австралии.

Отметим, на прошлой неделе Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.