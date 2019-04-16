Корабли и ракетные комплексы ЧФ уничтожили условного противника

Ударная группировка кораблей Черноморского флота вместе с самолетами морской авиации флота и 4-й армии ВВС и ПВО, а также береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению тактических групп и одиночных кораблей условного противника.

В учениях участвовали 10 кораблей и судов обеспечения, два звена самолетов Су-30 и Су-27, до 20 единиц боевой техники, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«По замыслу учения, экипажи сторожевого корабля «Пытливый» и малого ракетного корабля «Мираж», выполняющие задачи в море, обнаружили корабельную группу условного противника и взяли ее на сопровождение», – говорится в сообщении.

Чтобы усилить группу кораблей флота, сторожевой корабль «Сметливый», ракетные катера «Ивановец» и Р-60 вышли из пунктов базирования, а по команде центра управления ЧФ в воздух подняли морскую авиацию с аэродромов Крыма. Также готовились к атаке условного противника дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов.

Во время учений было отработано взаимодействие по обмену данными и распределению обнаруженных целей, чтобы нанести ракетные и бомбовые удары. По морским целям стрельбу вели электронными пусками.

Согласно сообщению пресс-службы, все условные цели были уничтожены. После учений корабли, самолеты и ракетные комплексы вернулись к местам своего базирования.

Ранее моряки Черноморского флота провели в Крыму учения по безопасности судоходства.