Зеленский обратился к «ставшему шоуменом» президенту Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко заниматься реальными делами вместо того, чтобы ходить по телеканалам, и пригласил его на дебаты 19 апреля.

Видеообращение к Порошенко опубликовано в Instagram Зеленского. «Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» перешли к «я сделаю», – сказал шоумен, напомнив о заявлении президента Украины, прозвучавшем сразу после первого тура выборов.

«А именно, посадили убийц [общественной активистки] Катерины Гандзюк, посадили Свинарчуков (экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского (прежняя фамилия – Свинарчук) и его сына Игоря, которые, по данным СМИ, причастны к коррупции в оборонном секторе Украины – прим. ВЗГЛЯД). И вспомнили о том, о чем вы забыли: о наших моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и наоретесь на стадионе», – добавил Зеленский.

Кандидат в президенты Украины призвал Порошенко заняться делами, ответственность за выполнение которых несет глава государства. «Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, – это печаль», – сказал Зеленский.

По его словам, дебаты состоятся 19 апреля, «а реальные дела – ежедневно».

Напомним, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский», хотя шоумен предлагал для этого другой день – 19 апреля.

О том, что Зеленский не приедет в воскресенье на стадион, было известно заранее, однако Порошенко прибыл туда и потребовал от оппонента приехать в течение 50 минут. В противном случае президент Украины пообещал ежедневно приглашать его на телеэфир.

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В итоге Порошенко провел «дебаты» в одиночестве, превратив их в свой предвыборный митинг. Глава украинского государства более часа выступал без оппонента и даже пел песни.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника, а Зеленский не стал участвовать в дебатах, которые ему пытались навязать.

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