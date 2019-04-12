Данные клиентов банков из черного списка ЦБ оказались в интернете

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Минут в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
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Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
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Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
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Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

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Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Теперь мало просто разработать космический корабль: надо сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Поддержки журналистов в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала. Подробности...
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            Данные клиентов банков из черного списка ЦБ оказались в интернете

            12 апреля 2019, 10:55

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Данные клиентов банков из черного списка ЦБ отказников по антиотмывочному законодательству оказались в Сети – это порядка 120 тыс. граждан и компаний; эксперты называют инцидент первым случаем появления в открытом доступе информации, которая так или иначе связана с Банком России.

            База данных отказников банков появилась в Сети на специализированных форумах. Речь идет об информации о примерно 120 тыс. клиентов (такая цифра заявлена в описании базы), которым отказали в обслуживании финансовые организации по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ), передает «Коммерсант».

            В основном в списке данные физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), но есть и юридические лица.

            Информация о физлицах – ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта; данные об ИП – ФИО и ИНН, про компании – наименование, ИНН, ОГРН.

            В одном из банков неофициально подтвердили, что в списке реальные клиенты-отказники.

            Опрошенные эксперты в области информационной безопасности не смогли вспомнить другого случая, когда утечка данных о клиентах банков имела отношение к ЦБ.

            Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года – известно, что именно с первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов в соответствии с положением 550-П.

            Механизм рассылки выглядит так: банки выявляют клиентов, которым они отказывают в обслуживании из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ, направляют информацию об этих клиентах в ЦБ, а тот, в свою очередь, – Росфинмониторингу.

            В последнем ведомстве обрабатываются полученные данные, а после передаются обратно в ЦБ, и тот в агрегированном виде – банкам.

            Таким образом, все банки получают обновляемый список подозрительных клиентов, сформированный усилиями всего сектора.

            Утекшая база начала распространяться несколько месяцев назад, однако до недавнего времени о ней не знали ни в ЦБ, ни в Росфинмониторинге.

            В Росфинмониторинге заявили, что исключают возможность утечки информации от них. В пресс-службе Банка России заявили, что регулятор доводит информацию об отказниках до участников рынка в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации.

            «Ответственность за сохранность информации и непередачу ее третьим лицам несет финансовая организация, которая ее получила», – считают в ЦБ.

            Эксперты указывают, что утечка могла произойти множеством способов.

            «Из ЦБ, Росфинмониторинга, любого банка», – поясняет гендиректор разработчика систем защиты информации Zecurion Алексей Раевский.

            По его мнению, база должна была быть только у ЦБ, а банки – направлять ему запросы для проверки клиентов, так как в этом случае «было бы проще локализовать утечку, понять, где она произошла». В данный момент это сделать уже невозможно.

            Таким образом, ошибка с точки зрения информационной безопасности была допущена еще при проектировании системы.

            Инцидент опасен для клиентов не только из-за рассылки данных, но и самим фактом присутствия в базе, так как попасть в черный список банков они могут случайно.

            «Часто банки вносят добросовестных клиентов в черные списки по халатности или в связи с технической ошибкой», – заявила юрист FMG Group Амина Аппаева.

            По ее словам, распространение данных сведений для лиц из списка помимо сложностей с банковским обслуживанием может обернуться проблемами со службами безопасности при устройстве на работу, отказами контрагентов от заключения договоров и прочими рисками.

            Раевский добавил, что подобные утечки могут приводить к самым неожиданным негативным последствиям вплоть до разоблачения гостайн.

            Распространение таких баз данных посягает на неприкосновенность личной жизни, указал партнер BMS Law Firm Алексей Гавришев.

            По его словам, Уголовный кодекс предусматривает за это наказание до пяти лет лишения свободы в случае использования служебного положения и распространения данных через интернет. Эти действия также могут быть квалифицированы как неправомерный доступ к компьютерной информации (лишение свободы до семи лет), добавляет юрист.

            Аппаева считает, что преступление также подпадает под статью о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну (до пяти лет лишения свободы, а если деяние повлечет тяжкие последствия – до семи лет).

            По ее словам, оно носит публичный характер, потому правоохранительные органы должны в обязательном порядке начать проверку.

            Распространение таких баз данных относится к подследственности Следственного комитета России. В центральном аппарате комитета не смогли оперативно сообщить, поступали ли к ним заявления по этому поводу, отметив, что в случае их получения будут разбираться.

            Ранее в России создали систему предотвращения утечки данных с монитора.


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