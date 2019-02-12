В России создали систему предотвращения утечки данных с монитора

Группа компаний Structura при поддержке компании «А.С.Гард» и рабочей группы «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ) создала систему фиксации фотографирования смартфоном данных с монитора компьютера, сообщил гендиректор группы Сергей Оленин.

Оленин рассказал, что фотосъемка экрана стала одной из самых популярных технологий кражи информации. Отключение функции Prt Scr на компьютере не защищает компании и людей от кражи информации, передает РИА «Новости».

Последние работы группы были направлены «на обеспечение безопасности персональных данных и данных служебного пользования, и их защиты от несанкционированной передачи путем фотографирования экрана компьютера на камеру смартфона».

Система противодействия утечкам и регистрации телефонов – СПУРТ – является автономным модулем со встроенной или подключаемой миниатюрной камерой.

СПУРТ автоматически идентифицирует в видеопотоке камеры момент фотосъемки экрана с помощью смартфона. Нейросеть фиксирует попытку фотографирования и фиксирует момент съемки при любом положении рук снимающего. После СПУРТ передает данные информационной системе компании.

Отмечается, что система может быть «обучена» распознавать другие события: когда сотрудник разблокирует компьютер, сколько времени человек отсутствует на рабочем месте и когда в кадр камеры попадает «человек без допуска».

Интерес к продукту уже проявили ряд российских банков и страховых компаний.

Модификация СПУРТ с автономным модулем распознавания лиц или противоправных ситуаций также может использоваться в системах безопасности на транспорте.

Ранее сообщалось, что в России разработали систему распознавания лиц для доступа в школу.