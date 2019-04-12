Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре при попытке улететь в Японию

Полиция Эквадора задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который пытался улететь в Японию, сообщила глава МВД южноамериканской республики Мария Паула Рома.

По ее словам, у властей Эквадора якобы есть «убедительные свидетельства», что задержанный поддерживал контакты с экс-главой МИД южноамериканской республики Рикардо Патиньо, передает ТАСС.

Накануне синистр внутренних дел Эквадора Мария Паула Рома обвинила WikiLeaks и ее основателя Джулиана Ассанжа в том, что они вмешивались в дела ее страны.

Напомним, в четверг Ассанжа силой выволокли из посольства Эквадора в Лондоне после решения этой южноамериканской страны отказать журналисту в убежище.

В Скотленд-Ярде заявили, что Ассанж арестован сотрудниками полиции по запросу властей США. Суд признал журналиста виновным в нарушении условий освобождения под залог.

Тем временем адвокат Ассанжа предупредил о значительном риске выдачи журналиста в США, где ему грозит смертная казнь. После этого лидер оппозиции Британии призвал противостоять экстрадиции Ассанжа, преследуемого в США «за раскрытие свидетельств зверских преступлений в Ираке и Афганистане».

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе». В Кремле выразили надежду, что все права Ассанжа будут соблюдены.