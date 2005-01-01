Лидер оппозиции Британии призвал противостоять экстрадиции Ассанжа в США

Правительство Соединенного Королевства должно противостоять экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, заявил лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин.

«Британское правительство должно противостоять экстрадиции Джулиана Ассанжа в США за раскрытие свидетельств зверских преступлений в Ираке и Афганистане», – приводит ТАСС слова лидера британских лейбористов.

Накануне Ассанжа силой выволокли из посольства Эквадора в Лондоне после решения этой южноамериканской страны отказать журналисту в убежище. Эквадорское гражданство Ассанжа было приостановлено.

В Скотленд-Ярде заявили, что Ассанж арестован сотрудниками британской полиции по запросу властей США. Позднее британский суд признал журналиста виновным в нарушении условий освобождения под залог.

Адвокат Ассанжа предупредил о значительном риске выдачи журналиста в США, где ему грозит смертная казнь.

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе». В Кремле выразили надежду, что все права Ассанжа будут соблюдены.

Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что Ассанж боролся со «всемирным лицемерием» и «большим братом из самых чудовищных антиутопий».