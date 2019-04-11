Британский суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог

Судья признал не представшего перед судом Лондона в 2012 году основателя WikiLeaks и журналиста Джулиана Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог.

По мнению судьи, доводы Ассанжа, на основании которых он не предстал перед судом, не являлись достаточным аргументом. При этом сам журналист виновным себя не признает, передает ТАСС.

«Не виновен», – сказал Ассанж в ответ на соответствующий вопрос в ходе заседания в Вестминстерском суде Лондона.

Согласно решению суда, следующие слушания по делу должны состояться 2 мая. Защита Ассанжа сообщила, что срок приговора за неявку в суд Лондона в 2012 году не должен превысить одного года.

Ранее пресс-служба Скотленд-Ярда сообщила, что Ассанж арестован сотрудниками полиции в посольстве Эквадора в Лондоне после запроса американских властей о его экстрадиции. Эквадорское гражданство журналиста было приостановлено.

Напомним, после выдачи ордера на его арест в конце 2010 года Интерполом и Европолом Ассанж сдался полиции Великобритании. Суд выпустил его под залог, однако позже постановил экстрадировать журналиста, после чего Ассанж попросил убежище в дипмиссии Эквадора в Лондоне. Журналист опасался, что его отправят в США, где ему грозят до 35 лет тюрьмы или смертная казнь.

Действующий на тот момент президент республики позволил основателю WikiLeaks находиться на территории посольства. Однако, несмотря на опровержение МИД Эквадора информации о выдаче журналиста, новый президент Ленин Морено все же принял решение отказать Ассанжу в дипломатическом убежище. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал Морено предателем.