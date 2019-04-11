Предоставивший убежище Ассанжу экс-президент Эквадора назвал Морено предателем

Находившийся на посту президента Эквадора с 2007-го по 2017 год Рафаэль Корреа назвал предательством решение действующего главы государства Ленина Морено об отказе в убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

«Ленин Морено продемонстрировал всему миру свою человеческую нищету, отдав Ассанжа, который также является гражданином Эквадора, в руки британской полиции. Морено – самый большой предатель в истории Эквадора и Латинской Америки», – считает Корреа, предоставивший Ассанжу убежище на территории посольства Эквадора в Лондоне.

В то же время WikiLeaks начала сбор пожертвований в фонд помощи своему основателю, чтобы оплатить работу адвокатов Ассанжа, а также работу лиц, которые предоставляют организации конфиденциальные данные для публикации, передает ТАСС.

«Джулиан Ассанж был арестован британской полицией. Вносите пожертвования. Этот человек – сын, отец и брат. Он получил дюжину премий в области журналистики. Начиная с 2010 (года) его номинировали на Нобелевскую премию мира. Мощные силы, включая ЦРУ, ведут изощренную кампанию, чтобы дегуманизировать его, делигитимизировать его и посадить его в тюрьму. Защитим Джулиана», – говорится в сообщении организации.

Ранее Великобритания сообщила, что Ассанж арестован сотрудниками полиции в посольстве Эквадора в Лондоне в связи с запросом американских властей о его экстрадиции. Задержание журналиста связали с усилением давления США на Латинскую Америку.

Напомним, Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы либо смертная казнь в связи с публикацией секретных документов Госдепартамента США.

Несмотря на опровержение МИД Эквадора информации о выдаче журналиста, Морено все же принял решение отказать Ассанжу в дипломатическом убежище и раскритиковал за «невежливое» и «агрессивное» поведение, отметив при этом, что по договоренности с Лондоном журналиста не будут экстрадировать в страну, где ему грозит смертная казнь. После выдачи Ассанжа официльный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе».