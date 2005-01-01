Задержание Ассанжа связали с усилением давления США на Латинскую Америку

«Мы видим, что латиноамериканское направление американской внешней политики активизировалось. Отчасти это связано и с китайским и российским присутствием в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев, комментируя задержание в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

«В основе произошедшего с Джулианом Ассанжем лежит усилившееся давление Соединенных Штатов на страны Латинской Америки. То, что происходит с Венесуэлой, угрозы Кубе и вообще общее стремление «разобраться» в рамках доктрины Монро – это главная причина», – отмечает политолог Борис Межуев.

Как известно, основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж был задержан в четверг полицией Лондона после того, как Эквадор (в посольстве которого скрывался Ассанж) принял решение отказать ему в убежище. Президент Эквадора Ленин Морено заявил: «Эквадор принял суверенное решение отказать в дипломатическом убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций».

«Мы видим, что латиноамериканское направление американской внешней политики активизировалось. Отчасти это связано и с китайским и российским присутствием в регионе. Отчасти это связано с тем, что другие направления абсолютно тупиковые», – констатировал Межуев.

Эксперт уверен, что какое-то воздействие было оказано и на правительство Эквадора, если оно приняло не очень популярное, мягко говоря, решение, едва ли которое будет радостно принято населением этой страны.

«Джулиан Ассанж – публичная фигура, некоторая мировая знаменитость. Несмотря на все те обвинения, которые поступают в его адрес, он остается значимой политической фигурой», – отмечает Межуев.

Эксперт прогнозирует: «Есть большая опасность, что против него возбудят еще ряд уголовных дел, помимо шведских обвинений. Шпионаж и так далее».

Напомним, в 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Сейчас адвокат пострадавшей стороны Элизабет Масси Фриц выразил надежду на возобновление расследования прокуратурой Швеции. При этом шведский адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон заявил о существовании значительного риска выдачи его подзащитного Соединенным Штатам.

«Я думаю, что начнется новое дело, в рамках которого будут расследовать происхождение целого ряда утечек информации – на WikiLeaks, например», – предполагает Межуев.

По мнению собеседника, «Ассанжа будут склонять к сотрудничеству со следствием по шведскому обвинению, чтобы он пошел на сделку с правосудием». «В этом в случае ему закроют или, по крайней мере, смягчат срок наказания в обмен на дачу показаний по источникам информации», – полагает эксперт.