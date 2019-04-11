Сторона обвинения захотела добиться возобновления дела Ассанжа

Адвокат пострадавшей стороны в деле Джулиана Ассанжа Элизабет Масси Фриц выразил надежду на возобновление расследования прокуратурой в Швеции, где основатель WikiLeaks обвиняется в изнасиловании.

«Конечно, то, что мы ожидали и на что надеялись в течение почти семи лет, стало шоком для моего клиента», – заявил адвокат.

Он добавил, что сторона обвинения намерена сделать все, «чтобы прокуроры возобновили предварительное следствие в Швеции, чтобы Ассанж мог быть выдан Швеции и привлечен к ответственности за изнасилование», передает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

Напомним, предварительное расследование было закрыто в 2017 году, так как прокурор Марианн Ню сочла, что оно не двигается вперед. Тогда отмечалось, что прокуратура Швеции может возобновить расследование дела Ассанжа, если он вернется в страну до августа 2020 года.

В четверг стало известно, что Ассанжа задержала столичная полиция Лондона после того, как Эквадор принял решение отказать ему в убежище. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что решение было принято из-за неоднократного нарушения положений международных конвенций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе». Главный редактор телеканала RT и информагентства Sputnik Маргарита Симоньян после задержания Ассанжа объявила о победе всемирного лицемерия.

В Кремле выразили надежду, что все права основателя Wikileaks будут соблюдены.

Американист Виктор Олевич в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал о незавидной участи Ассанжа после ареста.

Напомним, 19 июня 2012 года Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест.

Он отвергает выдвинутые обвинения и называет их политически мотивированными.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.