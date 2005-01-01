Эксперт рассказал о незавидной участи Ассанжа после ареста

«Очевидно, что Великобритания намерена позже передать Джулиана Ассанжа в руки американских спецслужб. В США Ассанжа намереваются использовать в рамках противостояния с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Виктор Олевич. Эквадор отказался предоставлять убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который был задержан британскими полицейскими.

Американист Виктор Олевич напомнил, что президент Эквадора Ленин Морено изначально придерживался прозападных позиций и когда он одержал победу на выборах, «стало очевидно, что одной из его задач будет выдача Ассанжа британским властям».

«Очевидно, что Великобритания намерена позже передать Джулиана Ассанжа в руки американских спецслужб. В США Ассанжа намереваются использовать в рамках противостояния с Россией», – уверен эксперт.

Олевич напомнил, что на протяжении нескольких лет представители американских спецслужб заявляли о якобы связях Ассанжа с российскими властями и называли его «удобным проводником для задач Москвы».

«Американцы намерены повернуть Ассанжа против России и будут добиваться от него признательных показаний. Учитывая американскую практику, можно ожидать применения к Ассанжу (в случае его отказа дать ложные показания, которые как-то изобличают Россию) специальных мер, в том числе тех, которые в контексте международного права могут рассматриваться как пытки и нарушение прав человека», – подытожил Виктор Олевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Эквадор принял решение отказать в убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу. Столичная полиция Лондона арестовала его в посольстве Эквадора, Ассанж находится под стражей. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж нарушал международные конвенции и вел себя агрессивно. Адвокаты Ассанжа считают, что его клиента могут выдать США.