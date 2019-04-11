Эквадорское гражданство Ассанжа приостановлено

МИД Эквадора заявил о приостановлении эквадорского гражданства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ассанжа задержали в Лондоне после того, как Эквадор отказал ему в убежище якобы из-за его «невежливого и агрессивного» поведения.

Власти Эквадора утверждали, что Британия якобы гарантировала невыдачу Ассанжа США, хотя основанием для ареста является как раз запрос Вашингтона на экстрадицию. Адвокат Ассанжа заявил о значительном риске выдачи его клиента США, где ему грозит смертная казнь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе».