Эквадор обвинил Ассанжа во вмешательстве в дела страны

Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо обвинила WikiLeaks и ее основателя Джулиана Ассанжа в том, что они вмешивались в дела ее страны.

Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, находившийся на посту президента Эквадора с 2007-го по 2017 год Рафаэль Корреа заявил, что решение действующего главы государства Ленина Морено об отказе в убежище Ассанжу является предательством.

Великобритания сообщила, что Ассанж арестован сотрудниками полиции в посольстве Эквадора в Лондоне по запросу американских властей об экстрадиции. Задержание Ассанжа связали с усилением давления США на Латинскую Америку, хотя Эквадор объясняет это его «невежливым и агрессивным» поведением.

Напомним, Морено принял решение отказать Ассанжу в дипломатическом убежище, после чего он и был задержан.

Основатель WikiLeaks находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы либо смертная казнь.