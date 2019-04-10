Экс-министр Абызов пытался снять средства со счета до их ареста

Следствие арестовало счета экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве; на заседании Мосгорсуда представитель СК сообщил, что Абызов пытался скрыть средства перед арестом счетов.

Следователь сообщил, что на счета Абызова наложен арест. При этом он не уточнил сумму содержащихся на них средств, передает ТАСС.

«При наложении ареста им была предпринята попытка снять их, пресеченная следствием», – отметил он.

Также Мосгорсуд признал законным арест до 25 мая председателя совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова – фигуранта дела Абызова.

По мнению следствия, находясь на свободе, Пелипасов может скрыться или уничтожить улики.

В свою очередь адвокаты просили об освобождении председателя совета директоров «Первого строительного фонда» под домашний арест. Сам обвиняемый отказался участвовать в слушаниях жалобы.

Ранее обвинение было предъявлено скрывавшемуся за границей фигуранту дела Абызова – экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно данное дело.