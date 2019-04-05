Скрывавшемуся за границей фигуранту дела Абызова предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве и участии в преступном сообществе фигуранту дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова – экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, который ранее сбежал за границу.

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева сообщила, что в суд «поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (...) до 25 мая в отношении Ильичева Сергея Николаевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК РФ», передает ТАСС.

В пятницу стало известно, что фигурант дела Михаила Абызова, ранее сбежавший за границу, был задержан, однако где и когда его удалось задержать, пока неясно, передает РИА «Новости».

Остальные фигуранты дела экс-министра Открытого правительства России уже заключены под стражу. Это, кроме самого Абызова, Маским Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг и Николай Степанов.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно данное дело.